Parlamentoda yumruklar konuştu
Ürdün Parlamentosu'nda kadın-erkek haklarını temel alan yasa tasarısı görüşmeleri sırasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ürdün parlamentosunda anayasa reformlarıyla ilgili canlı yayınlanan bir tartışma sırasında yumruk yumruğa kavga çıktı.
Taslak, Ürdün’deki kadınlara Arapça isim konulmasının yanı sıra, kadın ve erkeklerin eşit haklara ulaşabilmesi için sağlanacak olanakların önünü açıyor.
Ürdün’ün başkenti Amman’da Temsilciler Meclisi’nde görüşülen tasarı sırasında kavga çıktı.
Al-Mamlaka televizyon kanalında canlı yayınlanan görüntülerde, milletvekilleri öfkeyle ‘bunun işe yaramayacağını’ söylerken, yumruklar havada uçuştu.
Çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Twitter’da 60 binden fazla kişi tarafından izlendi.
Birkaç dakika süren yumruklu kavga sırasında bir milletvekilinin yere düştüğü ve oturumu terk etmek zorunda kaldığı görülüyor.
Milletvekili Süleyman Ebu Yahya ile Meclis Başkanı Abdul Karim Dughmi arasında oturum sırasında hızla patlak veren kavga sonucu ortaya çıkan görüntüler uzun süre konuşulacağa benziyor…