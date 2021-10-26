Pentagon: IŞİD ve El Kaide terörist saldırılar düzenleyebilir

Pentagon, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından güçlenmeye çalışan IŞİD ve El Kaide gibi terörist grupların olası bir saldırı planladıkları konusunda uyarıda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Reuters, ABD Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, IŞİD ve El Kaide’nin yakın zamanda terör saldırısı planladıklarını açıkladı. Pentagon yetkilileri, saldırıların Afganistan dışında bir ülkede gerçekleşmesini beklediklerini duyurdu. Üst düzey Pentagon yetkilisi, Taliban’ın terörist gruplara karşı yetkisinin belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Taliban’ın Afganitan’ı ele geçirmesinin ardından terör örgütleri eski güçlerine ulaşmaya çalışırken, IŞİD ve El Kaide Afganistan’daki saldırılarıyla yeniden gündeme gelmişti.

Daha önce de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, El Kaide terör örgütünün Afganistan'da yeniden yapılanmasının mümkün olduğunu söylemişti. Austin, El Kaide ve IŞİD benzeri örgütlerin yönetim boşluklarından yararlanmasının doğal olduğunu, ABD'nin bunun olması durumunda müdahale edeceğini bildirmişti.

İlginizi Çekebilir Pentagon açıkladı... ABD'nin hipersonik füze denemesinde hüsran