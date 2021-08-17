Pentagon’dan Afganistan açıklaması
Pentagon, hafta sonundan bu yana Afganistan’dan bin 400’den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan’daki ABD vatandaşlarının tahliyesinin devam ettiğini söyledi.
“Taliban ile düşmanca bir etkileşimimiz olmadı” ifadesini kullanan Kirby, “ABD ordusu komutanları havaalanında Taliban temsilcileriyle görüşüyor” dedi.
Kirby ayrıca, her şeyin yolunda gitmesi halinde günlük 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye edebileceklerini belirtti.