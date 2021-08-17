Pentagon’dan Afganistan açıklaması

Pentagon, hafta sonundan bu yana Afganistan’dan bin 400’den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan’daki ABD vatandaşlarının tahliyesinin devam ettiğini söyledi.

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“Taliban ile düşmanca bir etkileşimimiz olmadı” ifadesini kullanan Kirby, “ABD ordusu komutanları havaalanında Taliban temsilcileriyle görüşüyor” dedi.

Kirby ayrıca, her şeyin yolunda gitmesi halinde günlük 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye edebileceklerini belirtti.

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