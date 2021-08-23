Pfizer – BioNTech aşısına tam onay çıktı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısına tam onay verdi.

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aBD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), Pfizer ve Biontech’in ürettiği koronavirüs aşısına 16 yaş üzerindeki kişilerin kullanımı için tam onay vererek ilk defa bir koronavirüs aşısına tam onay vermiş oldu.

Aşıya Aralık’ta acil durum kullanım onayı verilmiş ve ABD’de 204 milyondan fazla kişiye bu aşı yapılmıştı. Ancak FDA’nın acil durum onayı verdiği üç aşıdan hiç biri tam onay almamıştı.

Kamu sağlığı yetkilileri, tam onay verilmesinin daha fazla aşısız ABD’li vatandaşı Pfizer’ın aşısının güvenli ve etkili olduğuna ikna edeceğine inanıyor. Aşı konusunda tereddütte kalan ABD’liler ülkenin corona virüse karşı mücadelesinin zorlaşmasına neden olmuştu.

FDA temsili komisyon üyesi Janet Woodcock, “Milyonlarca kişi güvenli bir şekilde corona virüs aşısını olurken bazı kişilerin FDA onayının ardından aşı olmaya daha güvenle yaklaşabileceğini düşünüyoruz” dedi.

ABD’de aşılamanın düşük olduğu bazı bölgelerde Delta varyantından kaynaklı vaka sayıları yükselirken ABD’lilerin şimdiye kadar yaklaşık yüzde 51’i iki doz aşı oldu.