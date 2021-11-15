Polonya-Belarus arasında hibrid savaş sürüyor: Mahşer alanı gibi

Avrupa Birliği ile Belarus arasında yaşanan hibrid savaşta tansiyon tırmanıyor... Irak, Suriye, Yemen başta olmak üzere birçok ülkeden gelen mülteciler Polonya sınırında yığılırken havadan çekilen görüntüler bölgede yaşanan dramı ve endişeyi gözler önüne seriyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği ile Belarus arasında aylar süren gerilim giderek tırmanıyor… Avrupa Birliği’nin, “mültecileri silah olarak kullanıyor” diye suçladığı Belarus ile Polonya sınırında mültecilerin sayısı giderek artıyor.

Ormanlık bir alanda bulunan ve en yakın yerleşim bölgelerine uzak olmasına rağmen her gün çok sayıda mülteci bölgeye ilerlerken Reuters haber ajansı helikopterle çekilmiş fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı.

Fotoğraflarda sınırın bir tarafında Polonya sınır muhafızları görülürken, sınırın Belarus tarafında ise çok sayıda mülteci gergin ve endişeli bir şekilde bekliyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi derecelere düştüğü ve mülteciler için çok riskli bir ortam teşkil eden bölgede diplomatik çalışmalar da devam ediyor.

“MÜLTECİLER RUSYA ÜZERİNDEN GELİYOR”

Avrupa Birliği’nin Baltık bölgesindeki ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya bugün bir açıklama yaptı. Üç ülke, Belarus lideri Lukaşenko hükümetinin kasten mültecileri AB sınırına gönderdiğini açıkladı. Lukaşenko’nun insan kaçakçılığına göz yumduğunu açıklayan ülkeler ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Lukaşenko rejiminin, mültecileri siyasi amaçla silah olarak kullanmasını kınıyoruz” denildi.



Litvanya Devlet Başkanı Nauseda da açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Türkiye’den Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemenli mültecilerin ulaşım yolunu kapatmasına rağmen mültecilerin halen sınıra geldiğini açıklayan Nauseda, “Mülteciler Moskova üzerinden uçakla Belarus’a gelmeye devam ediyor” dedi.

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