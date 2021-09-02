Polonya: Belarus’a karşı bütün karşı adımları atacağız

Polonya bugün yaptığı açıklamada Belarus'ta Rus ordusunun da katılacağı askeri tatbikat ile ilgili gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Polonya Savunma Bakanlığı, 10 Eylül’de Belarus’ta Rus ordusuyla birlikte düzenlenecek askeri tatbikat ile ilgili açıklama yaptı.

Belarus sınırındaki bazı bölgelerde OHAL ilan eden Polonya, son dönemde bu noktalardan ülkeye giriş yapan Irak ve Afganistan’da mülteciler yüzünden zor günler geçiriyor.

“West-2021” isimli askeri tatbikat ile iki ülke arasındaki ilişki gerilirken Polonya Savunma Bakanlığı, “Bu tatbikatı yakından izlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” açıklamasını yaptı. Bakanlık, “Olası tehdit ve provokasyonu nötralize etmek için bütün siyasi ve askeri önlemleri alıyoruz” ifadesini kullandı.,