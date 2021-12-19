Polonya’da coronaya yakalanan vizonlar karantinaya alındı

Polonya'daki bir çiftlikteki vizonlarda Covid-19 tespit edilmesinin ardından 500 vizon 90 gün boyunca karantinaya alındı. Karantina sonrası vizonlar virüsü atlatırsa itlaf edilmekten kurtulacak.

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Polonya’nın batısındaki Büyük Polonya Voyavodalığı’na bağlı Biadki köyündeki bir çiftlikte vizonlarda corona virüsü tespit edildi.

Poznan Büyük Polonya Veteriner Hekimi Andrzej Zarnecki yaptığı açıklamada, hayvanların hiçbir belirti göstermediklerini ve corona virüsü ise rutin olarak yaptıkları testler sonucu tespit ettiklerini belirtti.

Çiftlikteki 500 vizona virüsün insandan geçtiğini aktaran Zarnecki, vizonların 90 gün boyunca karantinaya alındığını ifade etti.

CORONAYI ATLATAMAYAN HAYVANLAR İTLAF EDİLECEK

Polonya Tarım Bakanlığı’nın yeni kararnamesi ülkede corona virüsü tespit edilen vizonların itlaf edilmek yerine ilk olarak karantinaya alınmasına imkan tanıyor.

Bu kapsamda Biadki’deki çiftlikte karantinaya alınan vizonlar 90 gün boyunca düzenli olarak corona virüsü testine tabi tutulacak.

Karantinanın sonunda hayvanlar virüsü atlatamadıklarının görülmesi durumunda itlaf edilecek.

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