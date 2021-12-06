Polonya’da yeni yasaklar geliyor

Avrupa'da aşılama oranının en düşük olduğu ülkelerden Polonya'da yeni yasak ve kısıtlamalar getirileceği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hükümetinin bu hafta Omicron varyantıyla birlikte yeni önem ve yasakları açıklayacağını duyurdu.

Morawiecki, “Yarın ya da en geç yarından sonra, Noel tatili ile ilgili olarak ikinci önlem paketimizi açıklayacağız. Çünkü durum hiç iyi gitmiyor… Çok fazla ölüm var” açıklamasını yaptı.

Düzenlediği basın toplantısında, “Aşı mekanizmasını güçlendireceğiz ve bazı meslek kolları için bunu zorunlu hale getireceğiz. Bunu düşünüyoruz ve kesinlikle aşı olmayanlara bazı yerlerde daha sıkı yasak ve kısıtlamalar getireceğiz” dedi.

Polonya’da corona virüsü önlemleri görece daha düşük. Bunlar arasında kapalı alanda maske takmak ve restoran ve mağaza gibi kapalı alanlarda belli sayıda insanın olmasına izin vermek yer alıyor.

AB genelinde aşılanma oranı yüzde 66.4 seviyesindeyken Polonya’da halkın yüzde 54’ü aşı olmuş durumda.

Polonya’da bugün 13.250 corona virüsü vakası açıklanırken 25 insan da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

38 milyonluk nüfusa sahip Polonya’da salgının başladığı günden beri 3.5 milyondan fazla insanda corona virüsü tespit edilirken 85.700 insan da hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

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