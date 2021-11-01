Pompeo: Türkiye’ye F-16 satmak yasanın ihlali olur

ABD ve Türkiye arasındaki F-16 meselesi dün Roma'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden zirvesinde yeniden gündeme gelirken, konuyla ilgili bir tepki de eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo, F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye satmanın, Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası'nın (CAATSA) ihlali olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 krizi ile yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının ardından ABD Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını açıklamış ve F-35 programından çıkarmıştı. Bunun üzerine, F-35’ler için ödenen paranın F-16’ların alımı ve modernizasyonu için kullanabileceği açıklanmıştı.

ABD’de senatörlerin Başkan Joe Biden’a ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’ talepleri her geçen gün yoğunlaşırken, benzer bir açıklama da Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan geldi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, daha gelişmiş F-35’ler için yapılan bir anlaşmanın iptal edilmesinin ardından Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçaklarını Türkiye’ye satmanın, Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası’nın (CAATSA) ihlali olacağını söyledi.

Yunanistan’ın devlet televizyonuna konuşan Pompeo,“Hükümetimiz hiçbir zaman CAATSA’yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalıdır. Hükümetin ABD yasalarına uyacağını umuyorum.” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Pazar günü Roma’da yaptıkları görüşme sırasında Erdoğan’a F-16 talebinin ABD’de bir süreçten geçmesi gerektiğini söylemiş buna karşın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşının satışa “olumlu” baktığını ifade etmişti.

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