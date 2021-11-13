Prens Charles’ın vakfında yolsuzluk skandalı büyüyor: Sağ kolu istifa etti

İngiltere'de Prens Charles'ın hayır işlerinde faaliyet gösteren Prens Vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde. Prens'in en yakın danışmanlarından Michael Fawcett, iddialar sonrası vakıftaki görevinden istifa etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz Kraliyet ailesi son yıllarda yaşadıkları skandallarla dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Bunlar arasına son olarak Galler Prensi Charles adına kurulan ve hayır işleri yapılan Prens Vakfı hakkındaki yolsuzluk iddiaları eklendi.

Bazı aracıların, Prens Charles ile buluşma ve yemek ayarlama karşılığında bağışçılardan pay aldığı öne sürülürken, iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Prens Charles’ın en yakın danışmanlarından Michael Fawcett’ın, vakıftaki pozisyonunu kullanarak Suudi bir iş insanına bağış karşılığı vatandaşlık teklif ettiği ortaya çıktı.

İddiaların İngiliz kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından, vakıf konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Fawcett, söz konusu iddiaların ardından vakıftaki görevinden istifa etti.

İlginizi Çekebilir Prens Charles konuştu, Jeff Bezos kesenin ağzını açtı: Ağaçlandırma için 9,5 milyar lira