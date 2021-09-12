Prens Harry, en sevilen kraliyet üyeleri sıralamasında sondan ikinci oldu

YouGov tarafından yayımlanan yeni bir anket, Prens Harry'nin, Prens Andrew'dan sonra kraliyet ailesinin en sevilmeyen üyesi olduğunu ortaya çıkardı. Şubat ayında, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olmayacağını açıklayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın popüleritesini son dönemde kaybettiği konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

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YouGov tarafından yayımlanan yeni bir anket Kraliyet Ailesi içerisinde en sevilmeyen kişileri ortaya koydu. Buna göre, Prens Harry’ye dair olumlu görüşlerin birkaç ay içinde yüzde 9 düştüğü belirlendi. Ankete göre, Prens Harry hakkında olumlu düşünenlerin oranı nisanda yüzde 43 iken ağustosta yüzde 34’e geriledi.

YÜZDE 5’LİK DÜŞÜŞ

Benzer bir durum Meghan Markle için de geçerli. Mart ayında Markle hakkında olumlu yorum yapanların sayısı yüzde 31’ken bu oran ağustos ayında yüzde 26’ya geriledi.

Independent’ta yer alan habere göre, bin 667 yetişkinin katıldığı ankete göre, yüzde 6 oyla Prens Andrew en sevilmeyen kraliyet üyesi unvanını kordu.

YouGov sitesine göre, Prens Harry ve Meghan Markle’ın popüleritesi son dönemde yaptıkları açıklamalar yüzünden gittikçe düşüyor. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ve Haiti depremine yönelik yaptıkları açıklamalar bu oranları en çok düşüren etmenler arasında gösteriliyor.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

17 Ağustos’ta Harry ve Meghan, sahibi oldukları Archwell Vakfı’nın internet sitesinde hayranlarına Afganistan’daki durum, 14 Ağustos’ta meydana gelen Haiti depremi ve pandemi nedeniyle “ne diyeceklerini bilemediklerini” söyleyen bir açıklama paylaşmıştı.

Açıklamaları “Dünya şu anda son derece kırılgan” diye başlıyordu.

Çift, kamuyu insani yardım kuruluşlarını desteklemeye çağırarak “Herhangi bir kişi veya topluluk acı çektiğinde her birimizin içinden bir parça, farkında olsak da olmasak da, bu acıyı paylaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler kamuoyunda tepki çekmiş, sosyal medyada birçok kullanıcı Harry ve Meghan’a tepkilerini dile getirmişti.

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