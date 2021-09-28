Prens Harry ve Meghan Markle’a özel jet eleştirisi

Daha önce katıldıkları eşitlik temalı Global Citizen festivalinde kıyafetleriyle eleştirilerin odağında olan Prens Harry ve Meghan Markle'a bu kez da özel jet eleştirisi geldi. Ünlü çift, yoksulluk ve çevre temasının ön plana çıktığı festival dönüşünde özel jet kullandıkları için 'ikiyüzlülükle' eleştirildi.

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Covid-19 salgınında tüm ülkelerin aşıya eşit şekilde ulaşması amacıyla farkındalık yaratmayı hedefleyen Global Citizen kuruluşu “yoksulluğu bitirmek”, “gezegeni korumak” ve “eşitliği sağlamak” misyonlarıyla yeni bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılım geniş çapta oldu. Prens Harry, Meghan Markle, Jennifer Lopez, Coldplay, Demi Lovato, Billie Elish de etkinliğe katılan isimler arasındaydı. New York'taki Central Park'ta yapılan Global Citizen festivalinde küresel aşı eşitliği için de mesaj verildi. Prens Harry ve Meghan Markle, G7 ve AB ülkelerinin en az 1 milyar aşı dozunu muhtaç ülkelere göndermeleri çağrısında bulundu.

İKİYÜZLÜLÜK SUÇLAMASI

İkili, etkinlik öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderle iklim değişikliği görüşmelerinde hazır bulundu. Daha sonra Global Citizen etkinliğine katılan ikili buradan Santa Barbara'daki evlerine dönmek için özel jet kullandı. Bu tercihleri nedeniyle ise sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Özellikle yoksulluk ve çevresel faktörlerle mücadele eden Global Citizen etkinliğinden dönerken uçak kullanan ikili, ikiyüzlülükle suçlandı.

Çevre raporuna göre, özel jetler, ticari uçaklara göre 10 kat daha fazla karbon salınımı yapıyor ve trenden 50 kat daha fazla çevre kirliliği yaratıyor.

Markle'ın ünlü tasarımcı Valentino imzalı mini bir elbise giydiği görülürken İngiliz basını bu elbisenin 4.500 dolar (yaklaşık 40.000 TL) olduğunu duyurdu. Öte yandan, “Eşitlik” vurgusunun yapıldığı etkinlikte Meghan Markle'ın 16.500 dolar (yaklaşık 146.000 TL) değerinde Cartier markasına ait küpe taktığı ortaya çıktı. Öte yandan İngiliz Mail on Sunday, Markle'ın kupelerin yanı sıra 12.000 dolar (106 bin TL) değerinde Cartier imzalı bir kol saati ve 6900 dolar (61 bin TL) değerindeki bir “aşk” bileziği taktığını da aktardı.

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