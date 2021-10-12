Putin öksürdü, heyet tedirgin oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen toplantıda birkaç kez öksürdüğünün fark edilmesinin ardından Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda "Her şey yolunda" diyerek, öksürüğünün Sibirya gezisinden kaynaklandığını belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarım ve sanayi sektörleri konulu online toplantıya katıldı.

ÖKSÜRÜK TUTTU

Bir saati aşan toplantının sonlarına doğru Krasnodar bölgesindeki tarımsal durum değerlendirildiği sırada Putin birkaç kez öksürdü. Rus lider daha sonra Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geldi.

“HEPİMİZ ENDİŞELENDİK”

Toplantının başında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Putin’in önceki toplantıda öksürdüğünü fark ettiklerini söyleyerek, “Toplantıda öksürdünüz. Hepimiz endişelendik. Bu hafta uluslararası kadın forumumuz var. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Sağlığınız için endişeleniyoruz” dedi.

“TÜM DURUMLAR İÇİN TAHLİL YAPILIYOR”

Putin ise verdiği cevapta geçtiğimiz hafta Sibirya’daki gezisini işaret ederek, “Valentina İvanovna merak etme, her şey yolunda. Sadece Covid-19 için değil, tüm durumlara karşı tahliller yapılıyor. Hava serindi ve çok hareket ettim. Kötü bir durum yok” dedi. Putin ayrıca Rus halkına aşı çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

İKİ HAFTA İZOLE ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Eylül’de Kremlin Sarayı’nda görev yapan yakın çalışma arkadaşlarının bazılarında corona virüsü tespit edilmesi üzerine kendisini yaklaşık 2 hafta izole etmişti.

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