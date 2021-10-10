Reuters’ın Esad analizinde dikkat çeken Türkiye detayı

İngiliz haber ajansı Reuters Suriye ve devlet başkanı Beşar Esad ile ilgili kapsamlı bir analiz yazdı. Geçen yıllarda Esad'a sırt dönen Arap ülkelerinin tavır değiştirdiğinin analiz edildiği makalede Türkiye ile ilgili detaylar dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Ocak ayından beri görevde olan Joe Biden’ın göreve gelmesiyle Orta Doğu’da barış ve istikrar rüzgarları eserken Reuters haber ajansı kapsamlı bir analiz hazırladı. Suriye ve devlet başkanı Beşar Esad’ın mercek altına alındığı makalede Türkiye ile ilgili detaylar ve yorumlar dikkat çekti.

Makalede, Batı ülkelerinin Esad’a karşı sert tutumunun devam ettiği hatırlatılırken buna karşılık ABD’nin Arap müttefiklerinin Şam yönetimiyle ekonomik ve diplomatik bağları canlandırmaya çalıştığı belirtildi. Analizde, “Esad’ın 20 yıllık liderliği Mayıs ayındaki seçimlerle tescillendi fakat Arap liderler onun iktidara sıkı sıkıya tutunacağı gerçeğini kabullenmeye başladılar” ifadesi kullanıldı.

Kahire, Umman ve Abu Dabi’de Suriye ile ilgili bütün senaryoların masada olduğu ve farklı ilişki dinamiklerinin olduğu belirtilirken, bu ülkelerin İran ve Türkiye’nin Suriye’deki etkisine karşı ne yapılması gerektiği kaydedildi. Analizde, “Türkiye ve onun bölge genelindeki Sünnilere desteği, Şam yönetimiyle iş birliği yapabilecek Arap liderlerde özellikle endişe yaratıyor” yorumu yapıldı.

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