Reuters’tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş analizi: Siyaset sahnesinde başrolde

İngiliz haber ajansı Reuters, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili dikkat çeken bir analize yer verdi. Ajans, Erbaş'ın AKP'nin siyaset sahnesinde başrollerden birini almaya başladığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde yaptığı açıklamalarla konuşulan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, uluslararası basının da gündeminde.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, açılışlarda boy gösteren Ali Erbaş’ın göz önünde olmasını mercek altına aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül ayının başında Yargıtay binasının açılışını yaptığını yazan ajans, söz konusu açılışta yer alan Ali Erbaş’ın Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca dahil hukukçularla birlikte dua etmesinin tepkileri beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

PROFİLİ YÜKSELİYOR

Haberde, Erbaş’ın başkent Ankara’daki açılış törenine katılması ve beraberindeki eleştirilerin, Erdoğan yönetimindeki yükselen profilini yansıttığı belirtildi. Reuters, Erbaş’ın geçtiğimiz yıl Ayasofya’nın ibadete açıldığı dönemde de baş aktörlerden biri olduğunu öne sürdü. Erbaş’ın ilk hutbeye kılıçla çıktığını hatırlatan ajans, bunun fetihle ilgili geleneksel bir durum olduğunu söylediğini aktardı.

Haberde, Erbaş’ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendisine ait bir televizyon kanalının bulunduğu, 30 kişilik bir yeni bir ekibin işe alındığı belirtildi. Diyanet’in bütçesinin pek çok bakanlıkla aynı olduğu ifade edilirken, gelecek yıldan itibaren 16.1 milyar TL’ye ulaşacağı vurgulandı.

DİNİ HASSASİYETLERİ KULLANIYOR

Erbaş’ın New York’ta Türkevi’nin açılışında da bulunduğu anlatılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimleri için düşen desteği din ile artırmak istediği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Reuters’a konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “AKP’nin Diyanet İşleri Başkanı’nı politik olarak kullanması kabul edilemez. Ali Erbaş’ın sık sık halkı kutuplaştıracak açıklamalar yapmasının sebebi, hükümetin dini hassasiyetleri kullanarak oy kazanacağını düşünmesinden kaynaklanıyor” dedi.