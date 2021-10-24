Reuters: 10 büyükelçiyle ilgili karar kabine toplantısında alınabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisini 'istenmeyen adam' ilan etme talimatının ardından, Reuters'a konuşan diplomatik bir kaynak, kararın yarınki kabine toplantısında değerlendirileceğini ve tansiyonun düşürülmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın bırakılması için çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmeleri talimat verdiğini açıklamasının ardından, Dışişleri Bakanlığı’nın kararı beklenirken, Reuters, yeni bir iddia ortaya attı.

Reuters’a konuşan ve ismi açıklanmayan diplomatik bir kaynak, Türkiye’nin, ay sonunda başlayacak G20 zirvesi ve Glasgow’daki BM iklim zirvesi öncesinde böyle bir hareketin olası diplomatik yansımalarını göz önüne alarak gerilimi düşürme adımı atabileceğini öne sürdü.

Diplomatik kaynak “Büyükelçiliklere talimat verilmedi” derken, Türkiye’nin Pazartesi günkü kabine toplantısında bu konuyla ilgili yeni bir karar alınabileceğini de sözlerine ekledi. Haberde, “Dışişleri Bakanlığı cumhurbaşkanının talimatını hâlâ yerine getirmedi; ki böyle bir adım, Erdoğan’ın 19 yıllık iktidarında Batı’ya bugüne dek yaşanan en derin çatlağa yol açacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, konuyla ilgili Norveç Büyükelçiliği, Türk makamlarından herhangi bir bildirim almadıklarını söyledi. Bakanlığın baş sözcüsü Trude Maaseide, “Büyükelçimiz sınır dışı edilmesini gerektirecek hiçbir şey yapmadı” diyerek, Türkiye’nin Norveç’in görüşlerini çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi. Maaseide, “Türkiye’yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca taahhüt ettiği demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, “resmi kanallardan resmi bir şey” duyana kadar yorum yapmayacaklarını belirtirken, “Yeni Zelanda’nın Türkiye ile ilişkisine değer verdiğini” vurguladı.

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