Reza Zarrab’ın Miami’deki lüks hayatı ortaya çıktı

ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab'ın Miami'de kurduğu yeni lüks hayatı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Federal yetkililer, Zarrab’ın Miami’de sahte bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir yaşam sürmesine izin verirken, onu spot ışıklarından da uzak tutmaya çalışıyor.

ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald’ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Zarrab’ın eski suç ağıyla bağlantısının devam ettiği ve Türkiye’den çok sayıda olağandışı banka havalesi aldığı ortata çktı. Zarrab’ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

3,6 MİLYON DOLARLIK EVDE YAŞIYOR

Muhabirler 38 yaşındaki Zarrab’ı Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip etti. Zarrab’ın Park Grove apartmanlarının otoparkında volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğu da belirlendi. Daha sonra Zarrab’ın şoförlü bir Cadillac’a binerek bölgeden ayrıldığı bildirildi. Zarrab şu sıralar Miami'de Biscayne Körfezi manzaralı ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık evde oturduğu da ortaya çıkarıldı.

ABD’deki araştırmaya göre, Zarrab'ın Türkiye'deki kirli bağlantıları da bu süreçte kesilmedi. Üstelik Zarrab eski suç ortaklarıyla çalışmaya da devam ediyor. Yapılan araştırmada Türkiye'den çok sayıda şüpheli banka havaleleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden, konuyla ilgili “Bu, ABD tarihindeki en büyük yaptırım-kaçırma planıydı ve ABD finans sisteminin Reza Zarrab ve plana dahil olan diğer ortak komplocular için uygunsuz işlemleri kolaylaştırmak için kullanılması olasılığı, ABD yetkililerinin dikkatini çekiyor.” dedi.

Haberde, Zarrab’ın iki avukatının müvekkillerinin onun savunma anlaşmasına uyduğunu ve faaliyetlerinin “tüm maddi yönlerinin” hükümet tarafından bilindiğini söylediği ifadelere de yer verildi. ABD’li yetkililer, Zarrab’ın yeni hayatı hakkında endişeleri olup olmadığı veya servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Zarrab’ın hukuk ekibi de iddialara yanıt vermeyi reddetti.

ESKİ HAYATIYLA BAĞLANTILARI

Zarrab’ın 2017’deki savunma anlaşmasından sadece bir hafta sonra, şirket kayıtları, yakın çevresinin önemli bir üyesi olan İranlı işadamı Amir Fathrazi’nin yeni bir Türk şirketi kurduğunu gösteriyor. Kurucu başkanı, Aralık 2017’de Zarrab’ın savunmasına yardımcı olmak için New York’a taşınan bir Türk avukatın kardeşi Sami Al-Bazz’dı. Kara para aklayıcının işlerine aşina olan kişiler, avukat Şems Al-Bazz’ın şimdi Zarrab’ın kişisel avukatı olarak çalıştığını söylüyor. Ancak Miami Herald’ın mikrofon uzattığı avukatlar soruları yanıtlamaktan kaçındı.

New York’un Güney Bölgesi’nde karmaşık ceza davalarına bakan emekli bir ABD Başsavcı yardımcısı Peter Sprung, Zarrab’ın eski meslektaşlarıyla devam eden temasının, kendisini Halkbank’a karşı tanık olarak kullanmayı planlayan savcılar için büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi. Sprung, “Zarrab’ın dürüst olmayan veya hileli hareket ettiği veya bilinen suçlularla bağlantılı olduğu veya daha da kötüsü bir suç işlediği ortaya çıkarsa, bu onun bir işbirlikçi olarak yararlılığını ciddi şekilde baltalayacaktır. Halkbank davası için ne kadar önemli olduğuna bağlı olarak, o davaya ağır zarar verebilir’ dedi.

130 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Sprung, Zarrab’ın Adalet Bakanlığı’nın anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini ve tamamen yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi. Zarrab’ın New York merkezli ceza savunma avukatı Robert Anello, Zarrab’ın savunma anlaşmasından bu yana uygunsuz ilişkilere karıştığı yönündeki herhangi bir öneriyi reddetmenin ötesinde müvekkili hakkında detay vermekten kaçındı. Anello, “Sayın Zarrab’ın son birkaç yıldır yaptıklarının tüm maddi yönleri hükümet tarafından biliniyor” dedi.

Zarrab’ın Miami’deki lüks yaşam tarzının, Türkiye’deki şirketlerden ve kişilerden uluslararası banka havaleleriyle finanse edildiği belirlendi. OCCRP araştırmasına göre bu paralar yine paravan şirketler üzerinden Türkiye'den ABD'ye aktarılıyor. Bu isimler arasında Türkiye’den Suat Aktaş da yer alıyor. Temmuz 2020’de Aktaş’ın, Zarrab’ın Portekiz’de yaşayan eski kiralık evinin sahibine 78 bin dolar gönderdiği belirlendi. Beş gün sonra Aktaş, Zarrab adına Güney Floridalı bir iç mimara 10 bin dolar havale etti. Kullanılan banka ise Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi, yani Zarrab’ın daha önce milyarlarca dolar işlem yaptığı banka…

JOHN KAPLAN ADIYLA KENDİNİ TANIŞTIRDI

Floridalı iç mimarın iddiasına göre, Miami’nin kuzeybatısındaki Davie’de bir eve taşınan Zarrab, kendisini ‘John Kaplan’ olarak tanıştırdı ve Türkiye’den geldiğini söyledi.

Habere göre, Temmuz 2020’de, Zarrab’ın atları taşımak için tuttuğu Floridalı bir adama, İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu tarafından 1.600 dolarlık Western Union banka havalesi yapıldı. Ertesi ay, Erhan Okçuoğlu adlı bir adam, Türkiye’den Wellington, Florida’ya 3350 dolar havale etti, at eğitmeni ve binicilik antrenörü Endel Ots, Zarrab’ın eski kız arkadaşına verdiği binicilik dersleri için ödeme aldığını doğruladı. Türkiye’ye ulaşan Okçuoğlu, Zarrab’ı tanımadığını ve kendisine asla para transfer etmediğini iddia etti.

WHATSAPP FOTOĞRAFI DA YAYINLANDI

Zarrab, uluslararası banka havaleleriyle ödeme yapmadığı zamanlarda, firması Zarrab’ın savunmasının yaptırımları ihlal eden kısmını yöneten avukat Erich C. Ferrari adını taşıyan yüksek limitli platin American Express kartı kullandı.

Yapılan araştırmada yalnızca Zarrab’ın hayat şartlarına değil, Whatsapp fotoğrafına bile bakılmış. Fotoğrafta, yüz binlerce dolara satılan bir Richard Mille İsviçre saatinin belirgin bir şekilde gösterilmesi de dikkat çekiyor.

EVİNİ ÖZEL BİR MİMAR TASARLADI

Zarrab 2021'in Temmuz ayından bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan 12 metre tavan yüksekliği olan özel asansörlü lüks apartmanda yaşıyor. Dairesinde çift havuzu da var. Zarrab'ın binasındaki mütevazi 3 odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin dolar. Satış fiyatıysa 3.6 milyon dolar.

Evde Zarrab’ın kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafları da yer alıyor. Dairenin dışında, Zarrab’ın Florida yaşamının büyük bölümü ise atlar çevresinde dönüyor. Zarrab, Florida’da 300 bin dolarlık gösterişli bir gösteri atı satın aldı. Sonata MF Chicago’dan çok da uzak olmayan bir arenada bir at terbiyesi ulusal şampiyonluğu kazandığında Zarrab’ın ring kenarında çekilen fotoğrafları gündem olmuştu.

AT ÇİFTLİĞİ BULUNUYOR

Zarrab’ın ayrıca Davie’de ticari bir ahır kompleksi inşa ettiği de belirlendi. Kayıtlara göre, Zarrab’ın İkiz At Çiftliği’ni 1,2 milyon dolara satın aldığı ortaya çıktı. Zarrab’ın Aaron Goldsmith adını alarak bir binicilik merkezi kurduğu da belirtiliyor.

32 büyük ahırdan oluşan çiftliğin girişinde bir tabelada iki irtibat numarası yazıyordu: Zarrab’ın kendi cep telefonu ve bir zamanlar Zarrab’ın ailesinin İran’dan Florida’ya taşınan bir arkadaşı olan Manuchehr Negahban tarafından işletilen Springfield, Virginia’daki kapalı bir nargile barının numarası… Ancak yetkililer buna rağmen Zarrab’a bir şekilde ulaşamadıklarını ve iddialara yanıt alamadıklarını belirtiyor.

ABD’li yetkililer, Zarrab’ın yeni hayatı hakkında endişeleri olup olmadığı veya servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.

İlginizi Çekebilir ABD'deki Reza Zarrab davasında gizli dosyalar açılıyor

İlginizi Çekebilir Reza Zarrab, Aaron Goldsmith olarak ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı