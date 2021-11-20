Haberler - Dünya

Rittenhouse kararı ABD’yi karıştırdı… Binlerce kişi sokaklara döküldü

ABD'de geçtiğimiz yıl protestolar sırasında iki kişiyi öldüren Kyle Rittenhouse hakkında verilen beraat kararının ardından binlerce kişi sokaklara döküldü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rittenhouse kararı ABD’yi karıştırdı… Binlerce kişi sokaklara döküldü

ABD kamuoyu, Kyle Rittenhouse hakkında verilen mahkeme kararıyla çalkalanıyor. 18 yaşındaki Rittenhouse, geçtiğimiz yıl Wisconsin eyaletinde çıkan gösterilerde iki kişiyi vurarak öldürmüş, bir kişiyi de yaralamıştı.

New York’taki protestolardan bir görüntü.

Jüri, Rittenhouse’un meşru müdafaa yaptığına karar vererek tüm suçlamalardan beraat ettirdi. Söz konusu karar ülkede büyük yankı uyandırdı.

Portland’daki göstericiler.

Rittenhouse’un aklanmasının ardından başta Wisconsin’de olmak üzere ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi.

Güvenlik güçleri Portland’da geniş önlemler aldı.

Uluslararası ajansların servis ettiği fotoğraflara göre New York’ta, Chicago’da, Portland’da, Boston’da binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular, ‘Barış yok, adalet yok’ ve ‘Kyle yeniden öldürecek’ yazılı pankartlarla dikkat çekti.

Amerika'da protestolarda iki kişiyi öldürmüştü... Jüri suçsuz buldu İlginizi Çekebilir Amerika'da protestolarda iki kişiyi öldürmüştü... Jüri suçsuz buldu

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster