Rittenhouse kararı ABD’yi karıştırdı… Binlerce kişi sokaklara döküldü

ABD'de geçtiğimiz yıl protestolar sırasında iki kişiyi öldüren Kyle Rittenhouse hakkında verilen beraat kararının ardından binlerce kişi sokaklara döküldü.

Sozcu.com.tr

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ABD kamuoyu, Kyle Rittenhouse hakkında verilen mahkeme kararıyla çalkalanıyor. 18 yaşındaki Rittenhouse, geçtiğimiz yıl Wisconsin eyaletinde çıkan gösterilerde iki kişiyi vurarak öldürmüş, bir kişiyi de yaralamıştı.

Jüri, Rittenhouse’un meşru müdafaa yaptığına karar vererek tüm suçlamalardan beraat ettirdi. Söz konusu karar ülkede büyük yankı uyandırdı.

Rittenhouse’un aklanmasının ardından başta Wisconsin’de olmak üzere ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi.

Uluslararası ajansların servis ettiği fotoğraflara göre New York’ta, Chicago’da, Portland’da, Boston’da binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular, ‘Barış yok, adalet yok’ ve ‘Kyle yeniden öldürecek’ yazılı pankartlarla dikkat çekti.

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