Rodos açıklarında gerilim: Türk su sporları çalışanı ateş açılarak durduruldu

Yunanistan’ın Rodos Adası ile Marmaris’in Bozburun açıklarında Yunan sahil güvenliği tarafından göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla ateş açılarak durdurulan sürat teknesindeki 19 yaşındaki Türk genci tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında dün sabaha karşı meydana geldiği belirtilen olayda Yunanistan sahil güvenliğinin önce anons yaparak uyardığı ardından ateş açarak durdurduğu iddia edilen sürat teknesindeki 19 yaşındaki Türk su sporları çalışanının göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı belirtildi.

Rodos Adasında yayın yapan www.rodiaki.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, Marmaris Bozburun açıklarından gelerek sürat teknesindeki 9 göçmeni Rodos sahiline bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen 19 yaşındaki Türk gencinin sahil güvenlik tarafından önce uyarıldığı, uyarılara rağmen kaçmaya devam eden tekneye angajman kuralları çerçevesinde ateş açılarak durdurulduğu belirtildi.

Rodos'taki Lalyssos Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve göçmenlerle yüzleştirilen gencin suçunu itiraf ettiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve tekneye el konulduğu belirtildi.,

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