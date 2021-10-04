Rus Dışişleri’nden İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaşmayı uygulayacağız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sputnik’in aktardığına göre, Lavrov, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sebeple Rusya tarafı, (Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın arasındaki anlaşmaların tamamen uygulanmasının gerekliliğini teyit etmektedir. Üstlerine giydikleri yeni giysiler fark etmeksizin, en başta Heyet Tahrir Şam militanları olmak üzere (İdlib'deki) teröristler izole edilmelidir. Nihai olarak bu terörist gruplar etkisiz hâle getirilmelidir.”