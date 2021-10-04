Rus Dışişleri’nden İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaşmayı uygulayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sputnik’in aktardığına göre, Lavrov, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.