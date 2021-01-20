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Rus muhalif Putin’in sarayının detaylarını paylaştı: Monako’nun 39 katı büyüklükte

Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşısına en sık ve güçlü çıkan isimlerden olan Alexei Navalny'nin önceki gün tutuklanmasının ardından bir skandal patladı... Navalny, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 9.68 milyar TL) sarayının detaylarını paylaştı. Gizli tüneli, yüzme havuzu, buz pisti, kilisesi ve tiyatro salonu olan sarayda Putin'in yatak odasının görüntüleri de paylaşıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:58, 20/01/2021
Haberler Dünya
Rus muhalif Putin’in sarayının detaylarını paylaştı: Monako’nun 39 katı büyüklükte

Rusya tarafından zehirlendiği iddiasıyla Almanya’ya sığındıktan sonra geçen hafta Rusya’ya geri dönen Rus muhalif Alexei Navalny’nin ülkeye girişi sırasında tutuklanmasının etkisi uluslararası kamuoyu tarafından yankılanıyor…

Bir iş insanı olan ve Putin’in politikalarına sık sık tepki göstererek siyasete soyunan Navalny, pazar günü gözaltına alınırken, bugün Putin’in Karadeniz kıyısındaki lüks sarayının detayları ortaya çıktı.

İnşa edilen sarayda, sahile iniş için gizli bir tünel de bulunuyor.

Rus lider Putin’in yaklaşık 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 9.68 milyar TL ve 100 milyar ruble) sarayının bütün detayları Navalny’nin kurduğu internet sitesinde ortaya çıktı. Putin’in Rusya’nın güneyde Karadeniz’e kıyısı olan Gelencik bölgesinde inşa edilen sarayının hem boyutu hem de özellikleri uluslararası kamuoyunun gündem maddesi oldu.

Saray kompleksinin içinde buz pisti, helikopter pisti ve kilise bulunuyor.

Navalny paylaştığı videoda, “Burası Rusya’nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık. Parmaklıklar, kendine özel limanı, özel güvenliği, kilisesi, kendisine ait izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol alanı bile var. Burası Rusya içinde ayrı bir devlet. Bu devletin de tek ve değişmeyen bir çarı var: Putin” dedi.

Sarayın bütün detaylarını Navalny paylaştı.

Navalny, sarayın kurulduğu arazinin 202 hektarlık Monako’nun 39 katı büyüklüğünde olduğunu aktarırken, “Putin’in arkadaşları ki onlar Putin’in izniyle Rusya’dan istediklerini çaldılar ve çok minnettar oldukları için para biriktirip 100 milyar ruble ile patronlarına bir saray inşa ettiler” ifadesini kullandı.

Videoda, “Bu videoyu daha önce tamamladık ama Navalny ülkeye dönene kadar yayınlamayı erteledik. Alexei, bu soruşturmadaki esas karakterden, Vladimir Putin’den korkmadığımızı göstermek istiyordu” dedi.

Ülkenin güneyinde inşa edilen sarayın sahile özel ve gizli bir geçidi de bulunuyor.

Paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde sarayın bütün detayları paylaşılırken, sarayın içinde adeta yok yok…

Sarayın içindeki lüks banyoda iki adet de koltuk yer alıyor.

Yaklaşık 200.000 dolarlık deri kanepe, konser ve tiyatro salonu, 25 metrelik yüzme havuz, üzüm bağları, dans pisti, nargile salonu ve içinde iki koltuğun da olduğu dev bir banyo da yer alıyor.

Saray içerisinde ayrı bir kilise de bulunuyor.

Tesislerden gizli bir geçitle doğrudan sahile inişin mümkün olduğunu aktaran Navalny, tesiste bir seranın ve bir buz pistinin olduğunun da altını çiziyor.

Putin’in yatak odasında dev bir televizyon da bulunuyor.

Navalny, binada çok sayıda kanepe ve koltuk olduğunu söylerken, “Vladimir meğer kanepeleri çok seviyormuş. Sarayında 47 tane kanepe var. Acaba hangisine oturuyor, hepsine mi oturuyor yoksa sadece pahalı olanları mı tercih ediyor” dedi.

Navalny’nin paylaştığı fotoğraflarda sarayın içerisinde bir dans pisti de yer alıyor.

Kremlin ise Navalny’nin paylaştığı görüntü ve videolara karşı jet bir yalanlama getirdi…

Sarayın içinden çekilen görüntülerde bir poker masası da yer alıyor.

Kremlin, iddiaların asılsız olduğunu açıklayarak, “Putin bu sarayın sahibi değildir” denildi.

Saray içerisindeki spor salonunun yaklaşık 90 metrekare genişliğinde olduğu iddia edildi.

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Yayınlanma Tarihi:12:33,