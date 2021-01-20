Rus muhalif Putin’in sarayının detaylarını paylaştı: Monako’nun 39 katı büyüklükte

Rusya tarafından zehirlendiği iddiasıyla Almanya’ya sığındıktan sonra geçen hafta Rusya’ya geri dönen Rus muhalif Alexei Navalny’nin ülkeye girişi sırasında tutuklanmasının etkisi uluslararası kamuoyu tarafından yankılanıyor…

Bir iş insanı olan ve Putin’in politikalarına sık sık tepki göstererek siyasete soyunan Navalny, pazar günü gözaltına alınırken, bugün Putin’in Karadeniz kıyısındaki lüks sarayının detayları ortaya çıktı.

Rus lider Putin’in yaklaşık 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 9.68 milyar TL ve 100 milyar ruble) sarayının bütün detayları Navalny’nin kurduğu internet sitesinde ortaya çıktı. Putin’in Rusya’nın güneyde Karadeniz’e kıyısı olan Gelencik bölgesinde inşa edilen sarayının hem boyutu hem de özellikleri uluslararası kamuoyunun gündem maddesi oldu.

Navalny paylaştığı videoda, “Burası Rusya’nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık. Parmaklıklar, kendine özel limanı, özel güvenliği, kilisesi, kendisine ait izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol alanı bile var. Burası Rusya içinde ayrı bir devlet. Bu devletin de tek ve değişmeyen bir çarı var: Putin” dedi.

Navalny, sarayın kurulduğu arazinin 202 hektarlık Monako’nun 39 katı büyüklüğünde olduğunu aktarırken, “Putin’in arkadaşları ki onlar Putin’in izniyle Rusya’dan istediklerini çaldılar ve çok minnettar oldukları için para biriktirip 100 milyar ruble ile patronlarına bir saray inşa ettiler” ifadesini kullandı.

Videoda, “Bu videoyu daha önce tamamladık ama Navalny ülkeye dönene kadar yayınlamayı erteledik. Alexei, bu soruşturmadaki esas karakterden, Vladimir Putin’den korkmadığımızı göstermek istiyordu” dedi.

Paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde sarayın bütün detayları paylaşılırken, sarayın içinde adeta yok yok…

Yaklaşık 200.000 dolarlık deri kanepe, konser ve tiyatro salonu, 25 metrelik yüzme havuz, üzüm bağları, dans pisti, nargile salonu ve içinde iki koltuğun da olduğu dev bir banyo da yer alıyor.

Tesislerden gizli bir geçitle doğrudan sahile inişin mümkün olduğunu aktaran Navalny, tesiste bir seranın ve bir buz pistinin olduğunun da altını çiziyor.

Navalny, binada çok sayıda kanepe ve koltuk olduğunu söylerken, “Vladimir meğer kanepeleri çok seviyormuş. Sarayında 47 tane kanepe var. Acaba hangisine oturuyor, hepsine mi oturuyor yoksa sadece pahalı olanları mı tercih ediyor” dedi.

Kremlin ise Navalny’nin paylaştığı görüntü ve videolara karşı jet bir yalanlama getirdi…

Kremlin, iddiaların asılsız olduğunu açıklayarak, “Putin bu sarayın sahibi değildir” denildi.

İlginizi Çekebilir Aylar sonra kritik zirve: Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor