Rusya’da Covid-19 ölüm sayısı rekor kırdı

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Rusya'da son 24 saat içinde 1123 insanın hastalıktan öldüğü duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya, bugün yapılan açıklamada ülkede 1123 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Yetkililer son 24 saat içinde 5789’u Moskova olmak üzere 36.582 insanda Covid-19 vakası tespit edildiğini de açıkladı. Bu oranlar da en yüksek vaka sayıları olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayının başında kapanmaya hazırlanan Rusya’da aşılama oranının düşük kalması ve Delta varyantı sebebiyle vakaların yüksek seyrettiği tahmin ediliyor.

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