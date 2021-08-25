Rusya’da Covid’den bir günde 809 insan öldü

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Delta varyantının hızla yayılması ve aşılama sürecinde yaşanan yavaşlık sebebiyle vaka ve ölüm sayılarının yüksek seyrettiği Rusya’da güncel veriler açıklandı.

Yetkililer ülkede son 24 saat içerisinde 809 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu sayı Ağustos ayının ortasında açıklanan 819 ölümden az olsa da yetkilileri endişelendirdi. Reuters haber ajansı, bu sayının “rekor seviyeye” yakın olduğunu duyurdu.

Öte yandan hükümet ülkede son 24 saat içerisinde 19.536 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir Rusya'da ormanda kaybolan bebek 4 gün sonra bulundu

İlginizi Çekebilir Rusya'dan Apple ve Google'a Navalny sansürü