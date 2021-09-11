Rusya’da doğal gaz patlaması: Biri çocuk, üç ölü

Rusya'nın Yelets kentinde 2 katlı binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Lipetsk bölgesine bağlı Yelets kentinde 16 dairenin bulunduğu 2 katlı bir binada gece saatlerinde patlama meydana geldi.

Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren çalışmalarda 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın orta kısmının tamamen çöktüğü patlamada 6 kişi de yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Patlamanın şiddetiyle binanın yarısı tamamen çökerken, diğer kısımlarının güçlükle ayakta durması nedeniyle iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı. Rusya Soruşturma Komitesi patlamayla ilgili soruşturma başlatırken, yapılan ilk incelemede bina girişindeki doğalgaz hattında bir sızıntı oluştuğu ve yüksek ihtimalle gaz sıkışmasının patlamaya yol açtığı belirtildi.