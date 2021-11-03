Rusya’da uçak radardan kayboldu

Rus Antonov AN-12 Turboprop tipi uçağın radardan kaybolduğu açıklandı. Uçağın en son Rusya'nın Irkutsk kenti yakınlarında radarda takip edilebildiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rus Antonov An-12 tipi kargo uçağı Irkutsk yakınlarında radardan kayboldu. Başkent Moskova’nın 4200 kilometre doğusunda bulunan kentte kaybolan uçak ile ilgili arama-kurtarma çalışmaları başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ekiplerin bölgede olduğunu açıkladı. Reuters’a konuşan yetkililer en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini ve bölgedeki yangını söndürmeye çalıştıklarını duyurdu.

Uçağın düştükten sonra alev aldığı açıklanırken Rus haber ajansı TASS, uçağın Belarus merkezli Grodno isimli şirkete ait olduğunu aktardı.