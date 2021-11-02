Rusya’dan Fransa seçimlerinde Zemmour’a destek: Macron’u yenebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen düşünce kuruluşu Russtrat, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eric Zemmour'un, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yenebileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da 2022 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron’un rakiplerinden Eric Zemmour, anketlerde oy oranını artırırken uluslararası arenada da destek görmeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen düşünce kuruluşu Russtrat, Zemmour’un seçimdeki şansına yönelik analizde bulundu. Söz konusu analizde, “Artan destek düşünüldüğünde, Zemmour’un Macron’u yenebileceğini düşünmek gayet akla yatkın. Bu durum Moskova, Paris ve Berlin’den oluşan bir birliğin kurulmasına imkan tanır” ifadeleri yer aldı.

‘YAN YANA SAVAŞLAR KAZANDIK’

Aşırı sağcı Zemmour, geçmişte yaptığı bir açıklamada Rusya’yla ittifak kurma düşüncesine açık kapı bırakmıştı. Zemmour, “Rusya, Amerika’dan, Almanya’dan ya da İngiltere’den çok daha güvenilir bir müttefik olabilir. Rusya’yla yan yana olduğumuzda savaşlar kazandık, karşılarında olduğumuzda ise kaybettik” dedi.

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