Rusya’dan Ukrayna’ya suçlama: Ağır silah yığıyorlar

Rusya, Ukrayna'yı sınıra ağır silahlar yığmakla suçladı.

Sozcu.com.tr

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Rus haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Moskova’nın Kiev yönetimini suçladığı duyuruldu. Ajansların servis ettiği haberlerde Ukrayna’nın sınıra ağır silahlar yığdığı da kaydedildi.

Öte yandan ajanslar, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın açıklamalarına da yer verdi. Zaharova, bölgede gerilimin devam ettiğini ve Ukrayna’nın sınıra asker ve mühimmat gönderdiğini aktardı.