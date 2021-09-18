Rusya’yı sarsan iddia: Metresi için devlet kasasından milyonlar harcadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ilgili ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunun da gündeminde... Bir süredir hapiste tutulan Rus muhalif Alexei Navalny, Lavrov'un metresi için devletin imkanlarını kurduğu, ikilinin bol bol lüks tatillere çıktığını öne sürdü.

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Rus muhalif Alexei Navalny’e yakın isimler, Rusya Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili yolsuzluk iddiasında bulundu. Bir süredir hapiste tutulan muhalif Navalny’e yakın isimler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, devletin imkanlarını metresi için harcadığını öne sürdü.

İddiaya göre, Lavrov, milyoner metresini ‘diplomatik misyonlar’ için 60’tan fazla kez yurtdışına götürdü. İkilinin birlikte Fransa, İtalya, İsviçre, Japonya, Singapur, Portekiz ve Yunanistan’ı gezdiği ifade edilirken, Svetlana Polyakova’nın Dışişleri Bakanlığı uçağını da sık sık kullandığı öne sürüldü.

Navalny’e yakın isimler, oyuncu ve restoran sahibi olan ve bir süredir Rus Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan Svetlana Polyakova’yla Lavrov’un ‘uzun süredir yakın ilişkide’ olduklarını öne sürdü. İddiaların odağındaki Lavrov evli ve bir kız çocuk babası.

LÜKS TATİLLER YAPIYORLARDI

İkilinin, ilişkilerini yaşamak için ‘diplomatik seyahatler’i bahane ettikleri, gezilerinin çoğunda lüks yatlar kiraladıklarını hatta aralarında Oligark Oleg Deripaska’nın sahibi olduğu bir yatı bile kiraladıkları öne sürülüyor.

Aynı zamanda Lavrov’un Polyakova’nın ailesinden ve arkadaşlarından kişileri Dışişleri Bakanlığı’nda ve devletin diğer üst kademelerinde işe soktuğu da iddialar arasında yer alıyor.

‘YATLAR, RÜŞVET VE METRES’

Navalny’nin ekibinin dün yayınlanan ve ‘Yatlar, rüşvet ve metres’ başlıklı raporunda, bazı hükümet yetkililerinin Polyakov’ayı Lavrov’un eşi sandığı da ifade ediliyor. Polyakov’un Dışişleri Bakanlığı’nda önemli ve sağlam bir yeri olduğu, onunla zıtlaşan kişileri ise görevden uzaklaştırmaya zorladıkları bilgisi yine raporda yer alıyor.

Soruşturma ayrıca Polyakova’nın Rusya ve Birleşik Krallık’taki 13,6 milyar dolarlık olağanüstü servetini ve ailesinin sahip olduğu mülkleri ortaya çıkardı. Lavrov’un ilişki yaşadığı Polyakova’nın 545 bin dolarlık lüks arabalara sahip olduğu ifade edildi.

Polyakova’nın 26 yaşındaki kızı Polina’nın Instagram hesaından sıkça lüks yaşamlarını ifşa etmesi, iddiaların ortaya çıkmasının ardından 26 yaşındaki genç kızın Instagram hesabını kapatmasına neden oldu.

Rus hükümetinden iddialara yanıt gelmedi.

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