Sağlıksız damgası vurulmuştu… Rokfor peyniri üreticileri ayaklandı

Fransa'da sağlıksız kamu sağlığı yetkilileri tarafından sağlıksız damgası yiyen rokfor peyniri üreticileri isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da kamu sağlığı yetkilileri, ülkenin gastronomi mirası olarak bilinen dünyaca ünlü rokfor peynirini ‘sağlıksız’ olarak adlandırınca ortalık karıştı.

Başta peynir üreticileri olmak üzere mandıra sahipleri, çikolata ve gazlı içeceklerden daha sağlıklı gösterilmeyen peynirle ilgili tutumun, Fransa’nın güneyindeki atalarından gelen gastronomi mirasına bürokratik bir saldırı olduğunu savundu.

Peynir üreticileri söz konusu kararın tekrardan gözden geçirilmesi için kampanya başlattı.