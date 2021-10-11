Samsung’un mirasçılarından kritik karar: Vergiler yüzünden hisse satıyorlar

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un vârisleri, Lee Kun-hee'den kalan mirasın vergisini ödeyebilmek için grup şirketlerindeki hisselerinin bir bölümünü satışa çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee’nin eşi Hong Ra-hee, şirketteki hisseleriyle ilgili önemli bir karar aldı.

Hong Ra-hee, eşinden kalan mirastan doğan vergiyi ödeyebilmek için grup şirketlerindeki hisselerinin bir bölümünü satma kararı aldı. Hong Ra-hee, Kookmin Bank’la yaptığı anlaşmaya göre, Samsung Electronics’in yüzde 0.33’üne denk gelen 19.9 milyon hisseyi 1.4 trilyon wona satmak için anlaşma imzaladı.

Çiftin kızları Lee Boo-jin ve Lee Seo-hyun da benzer şekilde anlaşmalara imza attı. İki kardeş Samsung SDS Co’daki yüzde 1.95’lik 1.5 milyon hisselerini 242 milyar wona satmak için anlaştı.

Lee Seo-hyun, Samsung Life Insurance Co’dak yüzde 1.73’lük hissesi için de bankayla 247 milyar wonluk anlaşma yaptı.