Şaşkın hırsızı sosisteki diş izi yakalattı

Alman polisi 9 yıllık bir soygun davasını sonunda kapatabildi.

2012 yılında Gevelsberg’de birçok evi soyan bir hırsızın gittiği evlerden birinde bıraktığı DNA izi gizemin ortadan kalkmasını sağladı. Soyduğu evdeki bütün delilleri toplayan ve evdeki değerli eşyaları çalan soyguncu daha sonra buzdolabında bulduğu sosisten bir ısırık aldı.

Evden alelacele çıkan hırsızın sosisi evde unutması ise dava için müthiş bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Olay yeri inceleme ekipleri yarısı yenmiş ve üzerinde tükürük ve diş izi olan sosisi bulunca harekete geçti.

Yetkililer uluslararası veritabanı üzerinden hırsızın kimliğine erişmeyi başardı. Alman polisi hırsızın Fransa’da yaşayan 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşına ait olduğunu fark etti.

İsmi açıklanmayan saldırgan gözaltına alındı. Fakat Schwelm polisi, zaman aşımı dolayısıyla hırsızın Almanya’ya gönderilmeme ihtimali olduğunu açıkladı.

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