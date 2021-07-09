Savaş, COVID ve iklim değişikliği… Her dakika 11 kişiyi öldürüyor

Küresel yardım kuruluşunun hazırladığı “Açlık Virüsü Çoğalıyor” başlıklı bir makalede, pandeminin başlangıcından bu yana kıtlık benzeri koşullardan muzdarip insanların oranı hızla artarken, her dakika 11 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden öldüğü belirtildi. Rapor, COVID-19 kaynaklı ölümlerin ise dakikada tahminen 7 kişi olduğunu yazıyor.

Raporda genel olarak, dünya çapında 155 milyon insanın şu anda gıda yetersizliği ile yaşadığı, bu sayının geçen yıla göre 20 milyon arttığı belirtiliyor ve yardım kuruluşu, derinleşen bir açlık krizi konusunda uyarıyor.

GIDA FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Savaş ve çatışma, küresel olarak açlığa bağlı ölümlerin üçte ikisini temsil ediyor, ancak raporda, corona virüsü pandemisinin başlaması ve COVID-19’un bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik krizlerin yanı sıra kötüleşen iklim krizinin de on milyonları açlığa ittiğine dikkat çekiliyor.

Rapora göre; küresel gıda fiyatları da yüzde 40 artarak 10 yıldan fazla bir sürenin en yüksek artışına ulaştı.

Oxfam America’nın Başkanı ve CEO’su Abby Maxman; “İstatistikler şaşırtıcı, ancak bu rakamların hayal edilemez acılarla karşı karşıya kalan insanlardan oluştuğunu hatırlamalıyız. Bir kişi bile çok fazla” dedi.

İNSANÎ YARDIMI ENGELLEMEK, SAVAŞ SİLAHI OLARAK KULLANILMAMALI

Rapor; Afganistan, Etiyopya, Güney Sudan, Suriye ve Yemen gibi savaşın parçaladığı ülkeleri dünyanın en kötü açlık noktaları arasında gösterdi. Maxman savaş şartlarının etkilerini şu şekilde dile getiriyor: “Açlık, sivilleri yiyecek ve sudan yoksun bırakıyor. İnsani yardımları engellemek, bir savaş silahı olarak kullanılmaya devam ediyor. Pazarları bombalanırken, ekinler ve hayvanlar yok edilirken insanlar güvenli bir şekilde yaşayamaz veya yiyecek bulamazlar.”

Gıda yetersizliği, COVID-19 enfeksiyonlarından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerde yoğunlaşırken, raporda, ABD gibi nispeten esnek gıda sistemlerine sahip ülkelerin bile pandemiden ve son iklim krizlerinden zarar gördüğü belirtildi.

Maxman en çok etkilenen gruplarla ilgili şunları söyledi: “Çatışma ve açlıktan en çok marjinal gruplar etkileniyor. Kadınlar genellikle en son ve en az yer. Pazara gidip saldırıya uğrama riskini almak ya da evde kalıp ailelerinin aç kalmasını izlemek gibi seçeneklerle karşı karşıyalar.”

Rapor askeri harcamalar ile açlıkla mücadele için gerekli olan miktarlara da dikkat çekiyor ve askeri harcamaların 51 milyon dolar arttığını belirtirken, bu rakamın açlıkla mücadelede ihtiyaç duyulan miktardan en az 6 kat daha fazla olduğunu vurguluyor. Rapor, dünyanın en zengin 10 insanının servetinin geçen yıl 413 milyar dolar arttığını ve bu rakamın BM’nin (Birleşmiş Milletler) küresel insani yardım için tahmini maliyetinin 11 katı olduğuna da dikkat çekiyor.

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