Sayılarla 2021 yılının özeti

Corona virüsü, ekonomik sıkıntılar, bol siyaset ve spor dolu bir yılı geride bıraktık. Bu yılın en çok konuşulanlarını, en önemli olaylarını ve sayılarla öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik...

Sozcu.com.tr

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Acısıyla, tatlısıyla, farklı olayları, aynı konularıyla 2021 yılını geride bıraktık. İşte bu yılın sayılarla öne çıkan olayları ve kişileri;

100 MİLYAR: İngiltere'de yayımlanan yeni bir rapora göre, iklim değişikliyle bağlantılı doğa olaylarından kaynaklı sigorta talepleri 2021 yılında 100 milyar doları aştı. En çok başvuru ise ABD'nin kuzeydoğusunu vuran İda Kasırgası nedeniyle yapıldı.

31 MİLYON: Portekizli futbolcu Christiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile ikiz bebek beklediklerini duyurdukları fotoğraf 2021 yılında Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı oldu.

4 MİLYON: Joe Biden'ın ABD Başkanı olduktan sonra ‘It's new day in America' yani ‘ABD için yeni bir gün' tweeti 4 milyon fazla beğeni alarak Twitter'ın en çok beğenilen paylaşımı oldu.

2,89 MİLYON: Facebook, 2021 yılında 2 milyon 895 bin kullanıcı ile en popüler sosyal medya uygulaması oldu.

7 MİLYON: 2021 yılında Türkiye'de bir günde ortalama 7 milyon tweet atıldı. İstatistiklere göre, bunların yüzde 59'unun olumsuz, yüzde 41'nin ise olumlu içeriğe sahip.

328.8 MİLYON: Netflix'in en çok izlenen filmi Red Notice'in toplam izlenme saati

111 MİLYON: Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Güney Kore yapımı Squid Game, toplamda 111 milyon izleyiciye ulaştı.

1,2 MİLYAR: Olivia Rodrigo'nun ‘Driver's license' isimli şarkısı Spotify'ın en çok dinlenen şarkısı olurken, toplamda 1,2 milyar kişi tarafından dinlendi.

9,1 MİLYAR: Rapçi Bad Bunny toplamda 9 milyar 100 milyon kez dinlendi.

1,7 MİLYON: Örümcek Adam'ın yeni filmi 17 Aralık'ta vizyona girmesine rağmen bu yılın en çok izlenen filmi oldu ve bugüne kadar 1,7 milyon kişi tarafından izlendi.

12,3 MİLYON: Fortnite 12,3 milyon oyuncusu ile 2021 yılının en çok oynanan oyunu oldu.

125 MİLYAR: Manchester United'ın yıldızı Portekizli futbolcu Christiano Ronaldo 125 milyar dolarlık bonservisi ile en pahalı futbolcu oldu.

6,3 MİLYON: Singapur'un altın madalya kazanan olimpiyat sporcularına verdiği ödül 6,3 milyon TL.

2, 14 MİLYAR: 2021 yılında dünya genelinde 2 milyar 140 milyon kişi internet üzerinden alışveriş yaptı.

83,7 MİLYON: Dünyanın en çok seyahat edilen ülkesi İspanya'ya 2021 yılında giden toplam turist sayısı.

177 MİLYAR: 2021 yılında dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un tahmini serveti 177 milyar dolar.

524 MİLYAR: ABD'nin ve dünyanın en çok kazanan firması 534 milyar dolarlık geliri ile Walmart.

91,8 MİLYON: NFT sanatçısı Beeple'ın ‘The Merge by Pak' isimli eseri 91,8 milyon dolar ile 2021 yılının en pahalı fiyat etiketiyle sunulan NFT’si oldu.

103,4 MİLYON: Pablo Picasso'nun “Femme assise pres d'une fenetre” isimli eseri 13 Mayıs 2021'de New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde 103 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.

-0,3 : Japonya eksinin altında oranıyla dünyanın en düşün enflasyon oranına sahip ülkesi oldu.

COVİD-19 TABLOSU

5,42 MİLYON: Covid-19 nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı

285 MİLYON: Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı

51 MİLYON 527 BİN: Türkiye'de tam aşıları yapılmış toplam kişi sayısı

9 MİLYAR: Aşının bir yıldan kısa bir süre önce kullanıma sunulmasından bu yana yana 184 ülkede 9 milyardan fazla doz Covid-19 aşısı uygulandı.



168 MİLYON: Dünya çapında yaklaşık 168 milyon okul çağındaki çocuk, pandemi sırasında yaklaşık bir yıl boyunca okula gidemedi ve bunların üçte biri online derslere erişim sağlayamadı.

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