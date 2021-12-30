Seks ticareti ve insan kaçakçılığı davasında karar verildi: Sosyetik isim suçlu

Uluslararası kamuoyunun gündemine oturan Ghislaine Maxwell davasında sona gelindi... Genç kızlar üzerinden seks ticareti yapan, cinsel istismar ve fuhuşa zorlayan Maxwell hakkında ABD mahkemesi kararını verdi.

Sozcu.com.tr

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Cinsel suçlardan tutuklandığı hapishanede ölen ünlü iş insanı Jeffrey Epstein ile ilgili davada karar verildi… 2019 yılında koğuşunda intihar ederek ölü bulunan Epstein’in eski kız arkadaşı ve yakın dostu Ghislaine Maxwell’in yargılanmasında sona gelindi.

Manhattan federal mahkemesi Maxwell hakkında kararını verdi ve 60 yaşındaki İngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden olan Maxwell’i suçlu buldu. 2020 yılının Temmuz ayında gözaltına alınan Maxwell’in, Epstein’in aralarında 14 yaşındaki gençlerin de olduğu çok sayıda genç kadına tecavüz etmesine, cinsel istismarda bulunmasına ve cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu belirlendi.

Altı farklı suçlamayla hakim karşısına çıkan Maxwell bunlardan 5’inden ceza aldı. Maxwell, seks ticaretinin yanı sıra, 17 yaşın altındakiler için yasa dışı cinsel aktivite planlama suçundan, 17 yaşın altındakilerin yasa dışı seks için bir yerden bir yere götürülmesine ve 18 yaşın altındakileri seks ticareti için kullanma suçlarından ceza aldı.

Jüri 6 saat boyunca 40 saatlik yoğun bir mesai harcadıktan sonra Maxwell’i suçlu buldu. Savcı Damian Williams, “Jüri oy birliğiyle Ghislaine Maxwell’in hayal edilebilecek en kötü suçlardan birinden suçlu buldu: Çocukların cinsel istismarına yardım ve yataklık etmek. Bu suçları uzun yıllar partneri olan Jeffrey Epstein ile gerçekleştirdi” dedi.

Williams, davada ortaya çıkan ve yaşadıklarını bütün açıklığıyla anlatan genç kadınlara da teşekkür etti. Williams, “Adalet yolu uzundu. Fakat bugün adalet yerini buldu. Şimdi yetişkin kadın olan bu cesur kızların cesaretine teşekkür ederim. Kendilerine istismar uygulayanların yüzlerine bakma cesareti ve isteği bugünkü davayı ve bugünkü sonucu mümkün kıldı” dedi.

Maxwell’in ne kadar süre hapis yatacağı henüz bilinmezken ABD basını, suçların ağırlığı göz önüne alınınca minimum 40 yıl hapis cezasının verileceğini öngörüyor.

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