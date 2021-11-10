Şili Devlet Başkanı Pinera’nın görevden alınması görüşmelerinde 15 saatlik konuşma

Şili’de Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın görevden alınması için yapılan oylama, Alt Meclis onayının ardından Senato'ya giderken, görüşmelere milletvekili Jaime Naranjo’nun 15 saatlik konuşması damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde Şili Temsilciler Meclisi, 14 saat süren oturumun ardından Virjin Adaları’nda gizli hesapları üzerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında bir iddianame hazırlamıştı.

İddianame kararının ardından Şili Alt Meclisi’nde Pinera’nın görevden alınmasına ilişkin dün düzenlenen oturuma, Şili Sosyalist Partisi Milletvekili Jaime Naranjo’nun 15 saatlik konuşması damga vurdu.

Daha önce Covid-19 testi pozitif çıkan Temsilciler Meclisi üyesi Giorgio Jackson'ın, 14 günlük karantina süresinin bugün dolması sonucu düzenlenen oturuma katılamaması ve Alt Meclis’te oylamaya geçilebilmesi için üyelerin konuşmalarını bitirmesi gerekmesi üzerine Naranjo, Pinera'nın görevden alınması için gerekli olan 78'nci oyu vereceğini daha önce açıklayan Jackson'ın salona gelmesi için konuşmasını saatlerce uzattı.

GEREKLİ OY TOPLANDI



Sonrasında Jackson’ın meclise gelmesinin ve Pinera'nın görevden alınması için gerekli olan 78 oya ulaşılmasının ardından Milletvekili Naranjo, 15 saat süren konuşmasına son verdi ve Alt Meclis’te, yaklaşık 22 saat süren oturumun ardından Pinera’nın görevden alınmasına ilişkin oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, muhalefet üyeleri görevden alma için gerekli 78 oyu toplarken, 67 hayır ve 3 çekimser oy kullanıldı. Pinera’nın görevden alınma süreci ise Alt Meclis’te çoğunluk oyu tarafından onaylanmasının ardından Şili Senatosu’na gönderildi. Senato’da, görevden alma sürecinin tamamlanması için ise 43 senatörün oylarının üçte ikisi gerekiyor.

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