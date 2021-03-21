Son dakika… ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye ‘İstanbul Sözleşmesi’ tepkisi

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hakkında yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, karara ilişkin “derin bir hayal kırıklığı” ifadesini kullandı. Biden açıklamalarının devamında şöyle dedi:

* Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden aniden ve temelsiz yere çekilme kararı derin bir hayal kırıklığı yaratıyor.

* Dünya çapında, bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olarak Türkiye’deki kadın cinayetlerindeki artış da dahil, ev içi şiddet vakalarında artışa tanıklık ediyoruz.

* Ülkelerin, kadınlara karşı şiddete son vermeye bağlılıklarını güçlendirmeleri ve yenilemeleri gerekir, kadınları korumayı ve saldırganlardan hesap sormayı amaçlayan uluslararası sözleşmelerden çekilmeleri değil. Bu, küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan uluslararası hareket için cesaret kırıcı bir geri adım.

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