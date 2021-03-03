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Son dakika… Çavuşoğlu: Mısır’la deniz yetki alanları anlaşması imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin seyrine göre müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:55, 03/03/2021
HaberlerDünya
Son dakika… Çavuşoğlu: Mısır’la deniz yetki alanları anlaşması imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

– İlişkilerimizin seyrine göre Mısır’la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz.

– (Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan) İnsan Hakları Eylem Planı, temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla ilişkilerimize de katkı sağlayacak.

– Eylem planı, vize serbestisinin geri kalan kriterlerini de kapsayacak şekilde.

– AB’ye tam üyelik için açılması gerken fasıllar, açılıp da kapanmayan fasıllar var; fasılların açılış ve kapanış kriterlerini de gerçekleştirmiş olacağız.

– Hem vize süreci, hem de üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusunda bunlar bizim için yeterli ama AB için yeterli mi? Değil, AB tarafında bir samimiyet ve siyasi irade görmek istiyoruz.

– 23. ve 24. fasıllar, ilgili açılış kriterlerini yerine getirdiğimiz halde açılmıyor, siyasi kararlarla müzakere süreci sadece yavaşlatılmadı, son zamanlarda durduruldu.

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Yayınlanma Tarihi:14:53,