Son dakika… Çavuşoğlu: Mısır’la deniz yetki alanları anlaşması imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

– İlişkilerimizin seyrine göre Mısır’la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz.

– (Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan) İnsan Hakları Eylem Planı, temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla ilişkilerimize de katkı sağlayacak.

– Eylem planı, vize serbestisinin geri kalan kriterlerini de kapsayacak şekilde.

– AB’ye tam üyelik için açılması gerken fasıllar, açılıp da kapanmayan fasıllar var; fasılların açılış ve kapanış kriterlerini de gerçekleştirmiş olacağız.

– Hem vize süreci, hem de üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusunda bunlar bizim için yeterli ama AB için yeterli mi? Değil, AB tarafında bir samimiyet ve siyasi irade görmek istiyoruz.

– 23. ve 24. fasıllar, ilgili açılış kriterlerini yerine getirdiğimiz halde açılmıyor, siyasi kararlarla müzakere süreci sadece yavaşlatılmadı, son zamanlarda durduruldu.