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Stoltenberg’den Rusya açıklaması

Son haftalarda uluslararası kamuoyu Belarus-Polonya sınırına kilitlenmişken, NATO Genel Sekreteri'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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Stoltenberg’den Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırına son haftalarda “çok sayıda ve alışılmışın dışında” Rus askeri yığıldığını söyledi.

Stoltenberg Brüksel’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ukrayna sınırına alışılmadık sayıda Rus askeri güçlerinin yığıldığını görüyoruz” dedi.
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