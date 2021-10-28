Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Sudan'ın aralarında ABD'nin de bulunduğu 6 ülkedeki büyükelçisinin görevden alındığını duyurdu.

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Sudan'da geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmış, Başbakan Hamduk, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın evinde alıkonulmuştu.

Daha sonra Başbakan Hamduk ve eşinin başkent Hartum'daki evlerine dönmesine izin verilmiş, Hamduk'un evinin sıkı güvenlik altında olduğunu ifade edilmişti.

Burhan dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ise, Sudan’ın ABD, Fransa, Katar, Çin, Belçika ve İsviçre’deki büyükelçilerinin görevden alındığını kaydetti.

Ayrıca görevden alma kararının ardından İngiliz basınında yer alan haberlerde, Sudan’ın ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Fransa da dahil olmak üzere 12 ülkedeki büyükelçilerinin, geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan askeri müdahaleyi reddettiğini ifade ettiğine dikkat çekildi.

ABD, SUDAN’A YAPILAN YARDIMI ASKIYA ALDI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Sudan’a 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldığını belirterek, “Her şeyden önce masum sivillere yönelik her türlü şiddeti durdurmalı, gözaltına alınanları serbest bırakmalılar ve demokratik bir yola geri dönmeliler” dedi.

SUDAN’DA GEÇİŞ DÖNEMİ

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018’de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019’da ordu yönetime el koymuştu.

Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra Ağustos 2019’un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamduk olmuştu.

Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı.

Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerindeki ise darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı.

Askeri darbe girişiminde gözaltına alınmasından bu yana haber alınamayan Başbakan Hamduk’un El Burhan'ın evinde olduğu ortaya çıkmıştı. Arıca geçtiğimiz pazartesi günü El Burhan, hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.