Suriye’den akıllara durgunluk veren Türkiye çıkışı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rus medya kuruluşu Sputnik’e konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, “Şam, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını bir işgal hareketi olarak görüyor ve Ankara’nın bir an önce güçlerini çekmesini görmek istiyor” açıklamasını yaptı.

Mikdad, İdlib’de yaşanan gerginlikle ilgili olarak ise, “İdlib’deki gerginliğin temel nedeni Türk işgali ve Türkiye’nin oradaki terörist gruplara verdiği destek” ifadesini kullandı. Mikdad açıklamalarına, “Türkiye derhal geri çekilmeli ve uluslararası kamuoyu Suriye’nin ülkenin kuzeyindeki bölgeleri kurtarma çabalarına destek olmalı” sözleriyle devam etti.