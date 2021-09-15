Suudi Arabistan çöllerinde 6 bin yıllık izler

Kuzey Suudi Arabistan'ın kurak çöllerine bakan taşlara oyulmuş develerin 6.000 yıl önce yaratılmış oldukları düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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2018 yılında Suudi çölünde taşa oyulmuş 21 deve ve at figürü bulunduğunda, yaklaşık iki bin yıl önce kayaya oyulmuş Ürdün’deki Petra ile benzerlikleri nedeniyle 2.000 yaşında oldukları tahmin ediliyordu. Bilim insanları oymaları incelediler ve altı bin yıl önce ortaya çıkarıldıklarını buldular.

Analizler, heykellerdeki alet izlerini ve aşınmayı, ayrıca düşen parçaları ve kayaların en üst katmanlarının yoğunluğunu değerlendirdi ve oymaların Demir Çağı’nın bitiminden sonra değil, Neolitik Dönem’den binlerce yıl önce yapıldığını buldular.

Journal of Archaeological Science Reports’ta yayınlanan çalışmada, “Deve Alanı, grupların sembolik yerleri oluşturmak ve işaretlemek için sık sık bir araya geldiği daha geniş bir faaliyet modelinin parçası” denildi.

Almanya’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’nden çalışmanın yazarı Dr Maria Guagnin, “Neolitik topluluklar defalarca Deve Alanı’na geri döndüler, bu da sembolizminin ve işlevinin birçok nesil boyunca korunduğu anlamına geliyor. Bölgede bu tür başka sitelerin var olup olmadığını belirlemek için gelecekteki araştırmalarda olduğu gibi, bu sitenin korunması çok önemli.”

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