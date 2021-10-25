Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ilgili korkunç iddia: Eski istihbarat şefi açıkladı

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad el Cebri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili inanılmaz iddialarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz haftalarda 353 milyon euro gibi rekor bir ücretle İngiltere’nin köklü kulüplerinden Newcastle United’ı satın almasıyla gündeme gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı.

ABD’de yayın yapan CBS televizyonunda ’60 Dakika’ programında konuşan Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Saad el Cebri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı “gezegen için tehdit oluşturan psikopat bir katil” nitelerken, Prens’in ’empatisi olmayan, duygusuz bir adam olduğunu ve bu katilin işlediği vahşet ve suçlara tanık olduğumuzu’ iddia etti.

“KANADA’YA ÖLÜM MANGASI GÖNDERDİ”

Cebri, Muhammed bin Selman’ın, İstanbul’da öldürülen tanınmış Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’deki korkunç cinayetini organize ettiğini öne sürerken bu olaydan günler sonra Veliaht Prens’in kendisini de öldürtmek üzere Kanada’ya bir ölüm mangası gönderdiğini ileri sürdü. Cebri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kendisini öldürtmek için plan kurmasının ardından çocuklarının Riyad yönetimi tarafından zorla hapse atıldığını dile getirdi. Halihazırda el Cebri’nin Sarah ve Ömer isimli çocukları cezaevinde bulunuyor ve ülke dışına çıkışları da yasaklanmış durumda.

Program sırasında 62 yaşındaki Saad el Cebri’ye oğullarından biri olan Khalid de eşlik etti. Wski CIA direktörü Michael Morell da Cebri ile birlikte yayına katılan isimler arasındaydı.

EL CEBRİ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

El Cebri, veliaht prensin 2017’de darbe yaparak yerine geçtiği Prens Muhammed bin Nayif’in uzun süre yardımcılığını yapmıştı. Bir Suudi şirketi Kanada’da el Cebri’ye dava açmış, kendisinin ve eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif’in şirketten milyarlarca dolar çaldığını iddia etmişti.

El Cebri program başlar başlamaz “Orta Doğu halkı, Batı ve gezegen için tehdit oluşturan, kaynakları sınırsız bir psikopat, katil hakkında alarm vermek için buradayım” ifadelerinde bulundu. Eski istihbarat ajanı Muhammed bin Selman’ı birden fazla vahşet ve suç işlemekle suçlarken, Veliaht Prens’in 2014 yılında Kral Abdullah’ı öldürmek için bir ‘zehirli halka’ kullanmak istediğini söylediğine dair kanıtları olduğunu öne sürdü. Elinde konuşmanın iki kaydının olduğunu söyleyen El Cebri, “Bir gün öldürülmeyi bekliyorum çünkü Bin Salman beni ölü görene kadar rahat etmeyecek. O bildiklerimden korkuyor.” dedi.

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