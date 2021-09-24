Taliban hırsızlara ‘el kesme’ cezasını geri getiriyor

Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini açıklarken, "Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız" dedi.

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Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, 20 yıl önce uyguladığı cezaları geri getiriyor. Taliban’ın kurucularından ve ülkenin yeni Hapishane Bakanı Molla Nooruddin Turabi, hırsızlar için uygulanan ‘el kesme’ cezasını geri getireceklerini açıkladı.

Ülkenin başkenti Kabil’de The Associated Press’e konuşan Turabi, “Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam’a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran’a göre yapacağız” dedi. Taliban, 20 yıl önce hükümetteyken bu cezaları halkın kalabalık olarak izleyebileceği stadyum gibi alanlarda yapıyordu. Turabi, bu kez bu kadar kalabalık alanların tercih edilmeyebileceğini dile getirdi.

Şu anda 60’lı yaşlarının başında olan Turabi, Taliban’ın önceki yönetimi sırasında Adalet Bakanı olarak görev yapıyordu.

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