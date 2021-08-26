Taliban kesin konuşmuştu! ABD’den 31 Ağustos sonrası yeni plan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan’dan ABD vatandaşı olan en az 4 bin 500 kişiyi tahliye edildiğini belirterek, şu ana kadar tahliye edilen tüm kişilerin yaklaşık yüzde 46'sını kadın ve çocuklar oluşturduğunu açıkladı. ABD'nin Afganistan'daki misyonunu 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolunda olduğunu aktaran Blinken, yetkililerin bu tarihten sonra da destek sağlamak ve kalkışları kolaylaştırmak için planlar yaptıklarını açıkladı.

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Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den tahliyeler devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afganistan'daki son gelişmeler ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, “14 Ağustos’tan bu yana 82 bin 300’den fazla insan güvenli bir şekilde Kabil’den uçtu.

Salıdan çarşambaya 24 saatlik dönemde yaklaşık 19 bin kişi, ABD ve koalisyon tarafından yapılan 90 uçuş ile tahliye edildi” ifadelerini kullanarak, “Yalnızca ABD bu ölçekte ve bu karmaşıklıkta bir görevi organize edebilir ve yürütebilir” dedi.

AFGANİSTAN'DAKİ 6 BİN ABD'LİDEN 4 BİN 500'Ü TAHLİYE EDİLDİ

Afganistan'da ABD vatandaşı olan yaklaşık bin 500 kişinin kaldığını ifade eden Blinken, tahliye operasyonları başladığında Afganistan’dan ayrılmak isteyen yaklaşık 6 bin ABD vatandaşı olduğunu belirtti. Blinken, ABD’nin 14 Ağustos’tan bu yana Afganistan'dan ABD vatandaşı olan en az 4 bin 500 kişiyi tahliye ettiğini ve yalnızca bugün 500’den fazla ABD'linin tahliye edildiğini açıkladı. Blinken, “Son 24 saatte yaklaşık 500 Amerikalı ile doğrudan temas halindeyiz ve havaalanına güvenli bir şekilde nasıl ulaşılacağı konusunda özel talimatlar verdik” dedi.

“AFGANİSTAN'DAKİ BİN ABD'LİYE HER GÜN ULAŞIYORUZ”

Afganistan'da kalan yaklaşık bin ABD'liye çeşitli iletişim kanallarından ulaştıklarını ifade eden Blinken, “Kalan yaklaşık bin kişiye çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla agresif bir şekilde günde birkaç kez ulaşıyoruz” ifadelerini kullanarak, söz konusu kişilerden bazılarının ülkeyi terk etmiş olabileceğini, bazılarının aslında ABD'li olmayabileceğini ve bazılarının ise Afganistan'da kalmayı tercih edebileceğini kaydetti.

ABD 31 AĞUSTOS'TAN SONRA İÇİN PLAN YAPIYOR

ABD’nin Afganistan’daki misyonunu 31 Ağustos’a kadar tamamlama yolunda olduğunu aktaran Blinken, yetkililerin bu tarihten sonra da destek sağlamak ve kalkışları kolaylaştırmak için planlar yaptıklarını açıkladı. Blinken, “Şunu net bir şekilde ifade etmeme izin verin. Bunca yıldır yanımızda olan, ayrılmak isteyen ve bunu yapamayan birçok Afgan ile birlikte kalan ve daha sonra ayrılmaya karar veren Amerikan vatandaşlarına yardım etmek için çalışmalarımızda herhangi bir son tarih yok. Bu çaba 31 Ağustos’tan sonra da devam edecek” dedi.

TALİBAN, AYRILMAK İSTEYENLERE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLAYACAK

Taliban’ın Afganistan’dan ayrılmak isteyen ABD'liler ile risk altındaki Afganlar için güvenli geçişe izin vereceğini aktaran Blinken, ABD ve müttefikleri ile toplamda 114 ülkenin Taliban’a bu taahhüdü yerine getirme ve ülkeyi terk etmek isteyen herkese güvenli geçiş sağlama sorumlulukları olduğunu açıkça belirten bir bildiri yayınladığını ifade etti.

Taliban'ın taahhüdünün 31 Ağustos'a kadar olan tahliyeler için değil bundan sonraki her gün için olduğunu belirten Blinken, “31 Ağustos’tan sonra ayrılmak isteyenler için konsolosluk desteği sağlamaya ve ayrılmaları nasıl kolaylaştırmaya devam edebileceğimize dair ayrıntılı planlar geliştiriyoruz” dedi.

“ABD ordusu ayrıldıktan sonra Afganistan’dan ayrılmak isteyenler bunu yapabilmeli. Hep birlikte, beklentinin karşılandığını görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullanan Blinken, mevcut tahliye çabalarındaki tehlikenin altını da çizerek, “Şu anda Taliban tarafından kontrol edilen, gerçek bir DEAŞ saldırısı ihtimali olan bir şehir ve ülkede düşmanca bir ortamda faaliyet gösteriyoruz” dedi.

“YÜZDE 46'SINI KADINLAR VE ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR”

Blinken, şu ana kadar Afganistan’dan tahliye edilenlerin yaklaşık yüzde 46’sını kadın ve çocukların oluşturduğunu belirtti. ABD’nin kadın haklarını korumak için ne yapmayı planladığı sorusu üzerine ise Blinken, “Müttefikler ve ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışarak onların temel haklarını korumak için mümkün olan her şeyi yaparak elimdeki her diplomatik, ekonomik ve siyasi aracı kullanacağım” dedi.

BAKANA DİKKAT ÇEKEN SORU

“ABD, Taliban’ı hükümet olarak tanımıyorsa, neden Taliban ile işbirliği yapıyor?” sorusu yöneltilen Blinken, ABD’nin Taliban ile ABD vatandaşlarının ve diğerlerinin Afganistan’dan çıkarılmasını kolaylaştırmak için iletişim halinde olduğunu aktararak, ülkenin büyük ölçüde Taliban’ın kontrolünde olduğuna dikkat çekti.

Blinken, Taliban liderliğindeki bir hükümetle gelecekteki herhangi bir ilişkinin söz konusu hükümetin eylemlerine bağlı olacağını belirtti.

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