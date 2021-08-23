Taliban merkez bankası başkanı atadı

Taliban, Afganistan merkez bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris'i atama kararı alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD ve batılı güçlerin ülkeden ayrılma süreciyle birlikte 20 yıl sonra ülke yönetimini ele geçiren Taliban, dikkat çekici bir karar aldı.

Taliban yönetimi Afganistan merkez bankası görevine atama yapıldığını duyurdu. Ülke ekonomisini ayağa kaldırmayı amaçladıklarını duyuran Taliban, Hacı Muhammed İdris’in merkez bankası başkanlığına atandığını açıkladı.

Bir haftayı aşkın bir süredir bankaların kapalı olduğu ve birçok hükümet binasında işlemlerin devam etmediği ülkede ekonomik atılım için bu kararın alındığı belirtildi.

Taliban sözcüsü, Zabihullah Mücahid, “Kurumları organize etmek ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak için bu pozisyona getirildi” dedi.