Taliban önce vurdu sonra ibret olsun diye astı

Geçen ay Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, ülkenin batısındaki Herat'ta dört kişiyi ölü ele geçirdi. Taliban daha sonra bu insanları sokak ortasında astı.

Sozcu.com.tr

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Taliban yetkilileri, Afganistan’ın batısındaki Herat’ta bir iş insanı ve oğlunu kaçıran dört kişinin ölü ele geçirildiğini duyurdu. Yerel makamlar yaşanan çatışmada dört kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir Taliban askerinin de yaralandığını açıkladı.

Herat şehrinin Vali Yardımcısı Şer Ahmed Ammar, “Dört kişi bir iş insanı ve oğlunu kaçırmaya çalışırken, kontrol noktasında yakalandı. Taraflar arasında bir çatışma yaşandı ve saldırganlar öldürüldü. Bu sırada bir Taliban askeri de yaralandı” açıklamasını yaptı.

Ammar, “Bedenleri şehir merkezine getirildi ve diğer insan kaçakçılarına ibret olması için asıldı. Kaçırılan kurbanlar zarar gelmeden kurtarıldı” dedi. Reuters’a konuşan Herat sakini Muhammed Nazır, “Ben alışveriş yapmak için şehir merkezindeydim. O sırada hoparlörden seslendiklerini duydum. Cansız bir bedeni kamyonetten alıp vinç aracılığıyla astılar” ifadesini kullandı.

Yetkililer sallandırılan bedenin üzerinde, “Bu, insan kaçırmaya çalıştığınızda karşılaşacağınız ceza” yazılı bir kağıt olduğu da kaydedildi. Diğer üç saldırganın da şehrin diğer bölgelerinde asıldığı kaydedildi.

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