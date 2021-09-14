Taliban Pençşir’de en az 20 sivili öldürdü

Taliban'ın Afganistan'da kontrolüne geçen ve 'muhaliflerin kalesi' olarak bilinen son vilayet olan Pençşir’de olaylar dinmiyor. BBC, Taliban militanlarının en az 20 sivili öldürdüğü ve bazı eski Afgan güvenlik gücü personeline işkence ettiği görüntüleri paylaştı.

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Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

BBC'nin haberine göre, Taliban ile muhalif güçler arasında çatışmaların yaşandığı Afganistan’ın Pençşir Vadisi’nde en az 20 sivil öldürüldü. Bölgeden haber alınmaması için iletişim hatlarının kesildiği bilgisi paylaşıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI AÇIKLADI

BBC’de yayımlanan görüntülerde, Taliban savaşçıları tarafından etrafı çevrilen askeri kıyafet giymiş bir kişinin, silah seslerinin ardından yere yığıldığı görülüyor. Bu kişinin ordu mensubu olup olmadığı açıklanmazken, görgü tanıklarına göre vurulan kişi sivil değil ve burada infaz edilen tek kişi değil.

BBC’de yer alan habere göre, Taliban’ın katlettiği 20 kişi arasında esnaf Abdul Sami’nin de olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, Taliban ilerlerken Sami'nin kaçmadığını, “Ben gariban bir esnafım, savaşla işim olmaz” dediğini aktardı. Ancak direnişçilere sim kart satmakla suçlanan ve gözaltına alınan Sami'nin cesedi, günler sonra evinin yakınına bırakılmış halde bulundu.

Taliban’a karşı direnişin son kalesi olan Penşçir’de zaman zaman çatışmalar şiddetleniyor. Bölgede yapılan protesto gösterileri de ölümcül çatışmalarla sonuçlanabiliyor.

AFGANİSTAN İÇİN 1.1 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ SÖZÜ

Afganistan konulu üst düzey uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Konferansta konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma çağrı yaparak, Afganistan'da 2021'in kalan 4 ayında yaklaşık 11 milyon kişiye insani yardım için 606 milyon dolar yardım talebinde bulundu. Guterres, konferans devam ederken düzenlediği basın toplantısında ise 1.1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını söyledi.