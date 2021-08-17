Taliban Rusya’nın Kabil büyükelçiliğinde güvenliği sağlayacak

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek Taliban'ın, Rus Büyükelçiliğinde güvenliği sağlama konusunda garanti verdiğini ifade etti.

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Afganistan’da, Taliban rejiminin ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından karmaşa hakim olurken Rusya, ülkedeki sürece ilişkin adımlar atmaya devam ediyor.

Dün Taliban temsilcileriyle görüşme yapacağını duyuran Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov bugün bu görüşmenin gerçekleştiğini ifade ederek taraflar arasındaki görüşmenin içeriği hakkında bilgiler verdi.

Taliban temsilcilerinin görüşmede kendilerine Rusya’nın Kabil büyükelçiliğinin güvenliği konusunda garanti verildiğini söyleyen Jirnov, “Bu kişiler Taliban rejiminin önde gelen kişileriydi. Görüşme olumlu ve yapıcıydı. Taliban temsilcileri, Taliban rejiminin Rusya’ya dostane bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi. Büyükelçiliğin güvenliği konusunda bize garanti verdiler. Aynı zamanda büyükelçiliğin faaliyetlerine engel olunmayacak ve önceki hükümetin geçerli olan statüsünde büyükelçiliğin ihtiyaçları karşılanacak” ifadelerini kullandı.

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