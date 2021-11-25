Taliban’dan 430 milyon dolarlık kenevir iddiası: Avustralyalı şirket fabrika kuracak

Taliban, Afganistan'da kontrolü ele aldıktan sonra kenevir ticareti için harekete geçti. Taliban sözcüsü Qari Saeed Khosty, Avustralyalı bir şirketin ülkeye fabrika kurarak 430 milyon dolarlık yatırım yapacağını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin 20 yıl sonra Afganistan'dan çekilme kararı alması ve askerlerini tahliye etmesinin ardından ülkede kontrolü ele alan Taliban, uluslararası medyanın dikkatini çeken bir iddiayla gündemde.

Taliban sözcüsü Qari Saeed Khosty, Avustralyalı bir şirketle kenevir ticareti konusunda anlaşma yaptıklarını öne sürdü. Cpharm adlı şirketin bu alanda 430 milyon dolarlık yatırım yapmak istediğini belirten Khosty, Afganistan’a bir işleme tesisi kuracaklarını söyledi.

ŞİRKETTEN YALANLAMA



Ancak Taliban’dan gelen bu iddiaya Cphram şirketinden kısa süre içinde yalanlama geldi. Şirket direktörü Josie Gabites, “Buradan hiç kimse Taliban’dan kimseyle görüşmedi. Bunun bizimle bir alakası yok. Taliban’la ya da kenevirle bir işimiz yok. Bunun nereden çıktığını da bilmiyoruz. Herhangi bir bağlantımız yok” ifadelerini kullandı.

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