Taliban’dan güpegündüz şiddet
"20 yıl önceki Taliban değiliz" açıklaması yapan Taliban gerçek yüzünü ortaya çıkardı.
Pazar günü Kabil’i ele geçiren ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeden kaçmasıyla Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban gerçek yüzünü gösterdi…
Son dönemde özellikle kadınlara karşı düşmanca tavırlar sergileyen Taliban militanlarının Kabil’de çekilen görüntülerde alenen şiddete başvurduğu görülüyor.
Videoların birinde Taliban militanları, Afgan bayrağı taşıyan bir kişiye saldırıyor. Taliban militanı elindeki tüfeğin kabzasıyla bu kişiye saldıran ve bayrağa el koyarken bir diğer videoda ise bisiklet üzerindeki bir adama saldırı anı görülüyor.
Militan, sırtında Afganistan bayrağı olan kişiyi durduruyor ve adamı dövmeye başlıyor.